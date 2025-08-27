Icon Menü
Vielfältige Musikstile und unerwartete Mischungen: Die Neuburger Kulturtage im Rückblick

Neuburg

Vielfältige Musikstile und bunte Mischungen: Das waren die fünften Neuburger Kulturtage

Die Neuburger Kulturtage bieten ein faszinierendes Spektakel aus verschiedenen Musikstilen und Künstlern, die auf unerwartete Weise zusammenkommen.
Von David Fuchs
    Bei den Neuburger Kulturtagen treffen unterschiedliche Musikstile aufeinander. So wie am Samstagabend Barock und Folk.
    Bei den Neuburger Kulturtagen treffen unterschiedliche Musikstile aufeinander. So wie am Samstagabend Barock und Folk. Foto: David Fuchs

    Ein barocker Harfenspieler samt Frisur à la Mozart-Couture, der gemeinsam mit Speedfolk-spielenden Augsburgern auf der Bühne musiziert? Das und vieles mehr bekam das Publikum am vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag im Rahmen der Neuburger Kulturtage geboten. Doch was sind eigentlich diese Kulturtage? Jedes Jahr aufs Neue werden die Gäste mit einer auf den ersten Blick kaum zusammenpassenden Mischung aus Musikstilen und Künstlern überrascht. Höchste Zeit, in alle drei Abende einmal reinzuschnuppern und Eindrücke zu sammeln.

