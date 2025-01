Achtjährige wird bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Vohburg. Eine 43-Jährige aus dem südlichen Landkreis Eichstätt wollte mit ihrem Auto von der Regensburger Straße nach links auf die neue Donaubrücke abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 77-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug geradeaus Richtung Ortsmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, teilt die Polizei mit. Während die beiden Fahrzeugführerinnen unverletzt blieben, klagte eine Achtjährige, die sich im Fahrzeug der Unfallverursacherin befand, über Schmerzen, weswegen ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Mitnahme in eine Klinik war jedoch nicht erforderlich.

Beide Fahrzeuge wurde im Frontbereich erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 8000 Euro geschätzt. Das Auto der 43-Jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)