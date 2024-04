Feuerwehr zieht gestohlenes Auto aus dem Biendlweiher

Angler haben im Vohburger Biendlweiher ein Auto entdeckt. Nach der Bergung stellte die Polize fest: Der BMW war gestohlen worden.

Am Freitagnachmittag meldeten sich Angler bei der Polizei in Geisenfeld, weil sie ein Auto im Biendlweiher in Vohburg entdeckt hatten. Das Fahrzeug befand sich laut Polizei gänzlich unter Wasser, einige wenige Meter vom Nordufer entfernt. Durch Einsatzkräfte der Wasserwacht konnte schließlich ausgeschlossen werden, dass sich Personen im Auto befinden.

Das Auto im Biendlweiher war am März gestohlen worden

In Zusammenarbeit mit Wasserwacht, der freiwilligen Feuerwehr und dem Abschleppunternehmen konnte das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem offenbar versenkten Auto um einen Mitte März gestohlenen BMW handelt. Dieser wurde im Anschluss sichergestellt. Weitere Ermittlungen zu dem Vorgang laufen. (AZ)