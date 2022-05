Totes Kind aus der Donau bei Vohburg geborgen

Bei der Leiche, die am vergangenen Donnerstag aus der Donau geborgen worden ist, handelt es sich um einen Jungen im Vorschulalter. Der Fall ist mysteriös, denn niemand vermisst ein Kind.

Bei der Leiche, die am vergangenen Donnerstag aus der Donau bei Vohburg geborgen worden ist, handelt es sich um einen Jungen im Vorschulalter. Das hat die Obduktion in der Rechtsmedizin in München ergeben. Die Identität des Kindes ist laut Polizei aber noch nicht geklärt. Derzeit kann die Polizei auch noch keine Aussagen zur Todesursache machen.

Um diese Fragen beantworten zu können, sind weitere rechtsmedizinische Untersuchungen nötig. Zur Klärung dieses Falls wurde bei der Kripo Ingolstadt die Ermittlungsgruppe „Fluvius“ gebildet. Für den heutigen Montag, 23. Mai, sind wieder Suchmaßnahmen auf und in der Donau geplant. Die Kripo Ingolstadt zielt hier darauf ab, weitere Spuren und Hinweise, die zur Klärung dieses Falles beitragen, sicherzustellen. Nicht zuletzt sei es auch ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen, zu klären, wo der Junge ums Leben gekommen ist. (nr)