Sommer-Baustelle in Neuburg: Monheimer Straße ab 11. August komplett gesperrt

Die Sommerferienzeit ist traditionell auch Baustellenzeit. Im vergangenen Jahr wurde an zahlreichen Stellen in Neuburg die Nahwärme ausgebaut, was viel Frust bei den Besuchern der Innenstadt und den dort beheimateten Einzelhändlern sorgte. In diesem Jahr steht in Neuburg nur eine größere Baustelle an, doch die hat es in sich. Vom 11. August bis 13. September wird die Monheimer Straße bis hinter Bittenbrunn saniert und muss für diesen Zeitraum komplett gesperrt werden.

Sanierung der Monheimer Straße sollte eigentlich verschoben werden

Ursprünglich wollte die Stadt die Sanierung der Straße aus Kostengründen verschieben. Da jedoch das Staatliche Bauamt Ingolstadt, das für die außerorts liegenden Abschnitte verantwortlich ist, seine Arbeiten bereits 2025 in Angriff nehmen wollte, entschied man sich, die Gunst der Stunde zu nutzen. Dass sich das Staatliche Bauamt und das Neuburger Tiefbauamt koordinieren müssen, liegt daran, dass es sich bei der Monheimer Straße um eine Staatsstraße handelt, die aber durch Wohngebiet führt. Somit ist Neuburg für den Abschnitt von der Ingolstädter Kreuzung bis zur Berufsschule und für die Ortsdurchfahrt durch Bittenbrunn verantwortlich, das Staatliche Bauamt für den Rest der Strecke.

Wie Christoph Gastl vom Tiefbauamt der Stadt Neuburg erklärt, beginnen die Bauarbeiten mit einer Erneuerung der Entwässerungsrinnen in Fahrtrichtung Neuburg. Dort haben sich regelmäßig bei stärkerem Regen große Pfützen gebildet, in denen das Wasser dann auch lange stand. „In diesem Zuge werden wir auch die Bushaltestellen aufhübschen. Die Haltestelle direkt an der Kreuzung der Ingolstädter und Monheimer Straße wird barrierefrei gestaltet und bei der rund 400 Meter weiter hinten gelegenen Haltestelle wird ein Wartebereich gepflastert. Da ist aktuell noch Grünfläche“, so Gastl. Zusätzlich wird eine erst kürzlich beschlossene Fußgängerampel zwischen der Berufsschule und dem Parkplatz auf der anderen Seite realisiert.

Die Fahrbahndecke der Monheimer Straße ist an vielen Stellen in einem schlechten Zustand. Foto: Florian Lang

Anschließend wird auf dem ganzen Streckenabschnitt die Fahrbahndecke erneuert, bis einige Hundert Meter hinter der Ortsgrenze von Bittenbrunn. Die restliche Staatsstraße wurde bis nach Riedensheim bereits in der Vergangenheit erneuert. „Es ist keine kleine Maßnahme, aber auch eine bitter notwendige“, betont Gastl und verweist auf den Zustand des Straßenbelags. Für den gesamten Zeitraum vom 11. August bis zum 13. September bleibt die Monheimer Straße gesperrt, wie Teodor Maliszewski vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt betont. Die Behörde wird eine großräumige Umleitung ausschildern (siehe Grafik), die im Süden über die B16 und im Norden über Mauern, Hütting und Bergen führt.

Die Ampel an der Kreuzung Monheimer und Ingolstädter Straße wird abgeschaltet

Weil die Monheimer Straße für den Zeitraum der Straßensanierung wegfällt, stellte sich im Neuburger Tiefbauamt natürlich auch die Frage nach der Ampelschaltung an der Kreuzung. Wie das Staatliche Bauamt Ingolstadt mitteilt, habe man angeregt, die Ampel dem Ausfall der Monheimer Straße entsprechend umzuschalten, allerdings liege hierfür die Entscheidung bei der Stadt Neuburg. Christoph Gastl plädierte im Vorfeld für eine komplette Abschaltung während der Bauarbeiten, „auch wenn das natürlich für Verkehrsteilnehmer, die aus der Richtung Schlösslwiese kommen, problematisch und für Radfahrer eine Umstellung ist“. Am Dienstag trafen sich Vertreter des Tiefbauamtes, des Ordnungsamtes und der Polizei zu Beratungen hierzu. Das Ergebnis: Die Ampel an der Kreuzung wird ab Montagvormittag komplett abgeschaltet.

Diese Regelung hat auch Konsequenzen für die betroffenen Anwohner. Um schwerere Beeinträchtigungen des Verkehrs zu vermeiden, können Anlieger nicht über die Kreuzung in die Monheimer Straße ein- und ausfahren, sondern müssen ihre Wohnhäuser über die Jahnstraße, Hesselohe oder Laisacker erreichen. Die entsprechenden Straßen sind derweil natürlich auch für den Durchfahrtsverkehr als Schleichwege interessant. Dem setzt die Stadt allerdings einen Riegel vor, wie Gastl betont. „Dort werden Verbotsschilder stehen, die lediglich Anliegern die Durchfahrt erlauben. Wer es trotzdem versucht, handelt in jedem Fall rechtswidrig.“ Mit der Maßnahme versucht die Stadt, die erhöhte Verkehrsbelastung in den betroffenen Ortsteilen auf ein Minimum zu reduzieren.