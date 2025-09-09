Icon Menü
Vom Antiquitäten-Boom zur Nische: Ingrid Maiers hat den letzten Antiquitätenladen in Neuburg

Neuburg

Vom Boom zur Nische: Das langsame Verschwinden der Antiquitätenläden

Ingrid Maier betreibt den letzten Antiquitätenladen in Neuburg. Nun droht auch diesem Geschäft das Aus. Es gibt weder einen Nachfolger noch die nötige Nachfrage.
Von Nathalie Schwensfeier und Lena Marie Nadler
    Blick in Ingrid Maiers Antiquitätenladen: Vor fast 50 Jahren ist das Geschäft eröffnet worden, doch eine Zukunft hat es wohl nicht.
    Blick in Ingrid Maiers Antiquitätenladen: Vor fast 50 Jahren ist das Geschäft eröffnet worden, doch eine Zukunft hat es wohl nicht. Foto: Nathalie Schwensfeier

    Samstags steht die große Holztür des Geschäfts „Antiquitäten - Bauernmöbel“ offen. Wenn man den Laden in der Ingolstädter Straße betritt, wird man von Massen an antiken Möbeln, Schmuck, Uhren und Porzellan überwältigt. Die Besitzerin Ingrid Maier hat das Geschäft „Antiquitäten - Bauernmöbel” 1976 eröffnet und führt es inzwischen seit fast 50 Jahren. Dabei hat sie sich vor allem auf antike Bauernmöbel und Volkskunstartikel spezialisiert. Doch während es früher eine große Nachfrage nach Antiquitäten gab, könnte Maier heute von dem Geschäft alleine nicht mehr leben. „Es sieht nicht gut aus mit den Antiquitätenläden, ich bin alleine auf weiter Flur”.

