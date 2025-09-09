Vom Boom zur Nische: Das langsame Verschwinden der Antiquitätenläden

Samstags steht die große Holztür des Geschäfts „Antiquitäten - Bauernmöbel“ offen. Wenn man den Laden in der Ingolstädter Straße betritt, wird man von Massen an antiken Möbeln, Schmuck, Uhren und Porzellan überwältigt. Die Besitzerin Ingrid Maier hat das Geschäft „Antiquitäten - Bauernmöbel” 1976 eröffnet und führt es inzwischen seit fast 50 Jahren. Dabei hat sie sich vor allem auf antike Bauernmöbel und Volkskunstartikel spezialisiert. Doch während es früher eine große Nachfrage nach Antiquitäten gab, könnte Maier heute von dem Geschäft alleine nicht mehr leben. „Es sieht nicht gut aus mit den Antiquitätenläden, ich bin alleine auf weiter Flur”.
Neuburg
