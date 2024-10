Mit Raketenstart zu den Brettl-Spitzn: Karlshulder verwirklicht seinen Traum

Jeder Mensch hat wohl große Träume, Dinge, die man sich sehnlichst wünscht und an deren Verwirklichung man arbeitet. Und dann sind da noch Dinge, von denen man gar nicht zu träumen wagt, so unwahrscheinlich erscheinen sie. Für den Karlshulder Markus Knoll war so ein Wunschtraum ein Auftritt bei den Brettl-Spitzn im Münchener Hofbräuhaus. Doch da spielen ja nur echte Profis und Knoll hatte erst vor wenigen Jahren den Weg zu seiner Ziehharmonika gefunden. Dass er nun verkünden kann, dass sein Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, ist für den leidenschaftlichen Musiker selbst immer noch kaum zu glauben.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raketenstart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis