Vorbereitung auf Kriegsfall? So ist die Lage bei den Kliniken vor Ort

Vorstellen will sich das in Deutschland niemand. Doch die Weltordnung droht sich zu verschieben, und plötzlich ist das denkbar, was jahrzehntelang undenkbar war: Krieg. Mit ihrer Forderung, dass sich heimische Kliniken und Krankenhäuser auf den Kriegsfall vorbereiten müssen, sorgte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) jüngst für Aufsehen. Wie ist die Lage in der Region – inwiefern wären die Krankenhäuser in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt für einen bewaffneten Konflikt gewappnet?

