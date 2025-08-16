Fanta oder Maximilian: Welche Vornamen im Trend liegen und wo es Grenzen gibt

Früher war manches einfacher, die Sache mit den Vornamen zum Beispiel. Die Auswahl war zumeist recht eingeschränkt, die Söhne hießen wie Vater, Großvater oder Onkel, auch bei den Mädchen fanden sich die Namensgeber zumeist in der Verwandtschaft. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die Bandbreite der Namen ist schier unendlich und der Kreativität der Eltern kaum Grenzen gesetzt. Doch welche Namen liegen in Ingolstadt gerade im Trend? Und gibt es Varianten, bei denen auch das Standesamt einmal „nein“ sagen muss? Einer, der es wissen muss, ist Reinhard Rauscher. Seit 2002 leitet er das Standesamt im Ingolstädter Rathaus.

Als er seinen Job angetreten hat, lagen bundesweit Jan und Anna auf der Skala der beliebtesten Vornamen. Während Jan inzwischen auf die hinteren Ränge gerutscht ist, ist Anna ein Dauerbrenner. Auch in Ingolstadt. Allein im vergangenen Jahr wurde er 19 Mal vergeben und teilt sich damit den Spitzenplatz mit Emilia. Das männliche Pendant war im vergangenen Jahr Maximilian. Gleich 30 Buben haben diesen Namen bekommen. Auch hier gilt: Eltern bleiben zumeist den Vorlieben der Vorjahre treu.

In Ingolstadt wurden 2024 rund 1200 verschiedene Vornamen vergeben

Doch die Bandbreite der Namen ist groß. Fast 3000 Geburten hat das Ingolstädter Standesamt im vergangenen Jahr registriert und dabei rund 1200 verschiedene Namen vergeben. Lieber traditionell oder modern? Lieber kurz oder doch etwas länger? Lieber ein schöner Klang oder ein bedeutungsvoller Name? Den Eltern werden heutzutage kaum Vorgaben gemacht. Nach einer Gesetzesänderung im Jahr 1968 im Wesentlichen nur eine einzige: Das Kindeswohl darf durch den Vornamen nicht gefährdet sein.

Ein solcher Fall kommt in Ingolstadt aber praktisch nie vor, erzählt Rauscher. In den allermeisten Fällen winkt das Standesamt die Namen so durch, wie die Eltern ihn sich gewünscht haben. „Schon seit Jahren wurde kein Name mehr abgelehnt“, sagt der Standesamts-Chef. Sollten die Mitarbeiter im Amt doch einmal Bedenken haben, dann lasse sich das in der Regel in einem Gespräch schnell ausräumen. Soll die Tochter der afrikanischen Familie tatsächlich „Gift“ (englisch für Geschenk) heißen? Der Hinweis, dass das Mädchen in einem deutschsprachigen Umfeld damit Probleme haben könnte, sahen die Eltern ein. Schließlich war es ihre Absicht, ihrem Kind einen Namen mit einer schönen Bedeutung zu geben und nicht, ihr Hindernisse in den Weg zu legen.

Der Vorname Maximilian führt bei den Jungen die Rangliste in Ingolstadt an

Auch wenn sich die Trends bei Babynamen nur sehr langsam ändern, so gibt es doch immer wieder Strömungen. Aktuell haben die Mitarbeiter des Standesamts in Ingolstadt drei solche ausgemacht: kurz, alt und geschlechtsneutral.

Leon, Leni, Emmi, Paul oder Mia - all diese Namen stehen seit Jahren beim Ranking der beliebtesten Vornamen ganz oben. Eben kurz und wohlklingend, mit Konsonanten wie m, l oder n und vielen Vokalen. Aber der Spitzenreiter bei den Buben - Maximilian - steht nicht gerade für den Trend zu kurzen Namen, sondern eher für eine erkennbare Vorliebe vieler Eltern für traditionelle Vornamen. Katharina, Johanna, Ludwig oder Anton sind weitere Beispiele dafür. Und dann gibt es noch die Tendenz, die vor einigen Jahrzehnten noch überhaupt nicht erlaubt gewesen wäre. Immer mehr Eltern entscheiden sich für einen Namen, der nicht sofort einen Rückschluss auf das Geschlecht des Kindes zulässt. Mika wurde dreimal als Name für Buben vergeben, aber auch ein Mädchen heißt so. Ähnlich bei Luka: Sechsmal wurde der Name für einen Jungen gewählt, einmal für ein Mädchen. Auch Noa wurde im vergangenen Jahr für beide Geschlechter vergeben.

Bei der Anzahl der Vornamen wird den Standesämtern nahegelegt, bei fünf einen Schlussstrich zu ziehen. Schon allein deshalb, weil zu viele Vornamen nicht mehr auf die gängigen Formulare passen. Allerdings können Behörden in begründeten Fällen eine Ausnahme machen. Rauscher verweist dabei auf Adlige, die oft sehr viele Vornamen haben. Im vergangenen Jahr hat davon allerdings niemand Gebrauch gemacht. Die Grenze lag bei vier Vornamen, die acht Kinder erhalten haben.

Der Film „Kevin allein zu Haus“ hat den Vornamen populär gemacht

Da den Eltern bei der Namenswahl große Freiheiten zugestanden werden, gibt es auch keine Liste mit erlaubten Vornamen. Mütter und Väter dürfen sogar selbst Namen erfinden - er muss nur als Vorname erkennbar sein. Sollte den Mitarbeitern ein Vorname nicht bekannt sein, informieren sie sich meist kurz, um auszuschließen, dass er möglicherweise eine Bedeutung hat, die dem Kind schadet. So tauchen immer wieder auch ungewöhnliche Namen auf der Liste auf. Fanta zum Beispiel wurde im vergangenen Jahr einmal vergeben. Was hierzulande in erster Linie als Getränk bekannt ist, ist in Westafrika dagegen ein gängiger Frauenname.

Dass Kinder nach Prominenten benannt werden, komme hin und wieder vor, hat Rauscher beobachtet. Aber meist sind das keine großen Trends. Mit einer Ausnahme. Als „Kevin allein zu Haus“ in die Kinos kam, erhielten plötzlich ganz viele Jungen diesen Namen, „vorher gab es kaum einen Kevin“.

Wer im Erwachsenenalter mit seinem Vornamen nicht zufrieden ist, der steht vor einer hohen Hürde. Wer seinen Vornamen ändern möchte, der muss eine sehr überzeugende Begründung parat haben. Allerdings könne man sich aber auch anderweitig behelfen, sagt Rauscher. Indem jemand seinen Zweitnamen als Rufnamen verwendet oder eine Abkürzung.

Mit seinem Vornamen „Reinhard“ ist Rauscher übrigens recht zufrieden. Als Kind war das nicht immer der Fall. Doch heute sieht er die Vorteile eines Namens, der es nie bis ganz nach oben auf den Beliebtheits-Rankings geschafft hat: Verwechslungsgefahr besteht auch in seiner Generation kaum. Im Ranking ist er bislang auch nicht wieder aufgestiegen, im vergangenen Jahr wurde kein einziges Kind in Ingolstadt so benannt.