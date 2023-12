Zu schnell unterwegs: Frau kommt in Wagenhofen von der Straße ab

In Wagenhofen ist eine Frau beim Abbiegen zu schnell gefahren. Die Autofahrerin touchierte mit ihrem Wagen einen Baum und ein Schild.

Eine Frau aus Rohrenfels ist beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr die 26-Jährige zu schnell in eine Kurve. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Wagen der Frau touchierte ein Schild und einen Baum. Verletzt wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)

