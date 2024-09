Leichtkraftrad verbrennt am Straßenrand bei Waidhofen

Ein brennendes Leichtkraftrad ist in Waidhofen ohne Fahrer entdeckt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr wurde das brennende Fahrzeug an der Kreisstraße in Richtung Schenkenau gemeldet. Vor Ort konnte lediglich das brennende Fahrzeug festgestellt werden. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Das Feuer konnte durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Nach telefonischer Rücksprache mit dem Eigentümer stellte sich heraus, dass das Fahrzeug vermutlich, aufgrund eines bereits bekannten technischen Defekts, anfing zu brennen. Da das Leichtkraftrad auf dem Ständer hingestellt wurde und wegen der Spurenlage vor Ort kann ein Verkehrsunfallhergang derzeit ausgeschlossen werden. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort und ist momentan nicht bekannt. Das Gebiet wurde weiträumig auch mit Hilfe von Drohnen abgesucht, es konnte keine Person in dem Bereich festgestellt werden.

Leichtkraftrad in Waidhofen in Flammen: Kein Fahrer gefunden

Das Leichtkraftrad ist ein Totalschaden. An der Straße ist aufgrund der Hitzeentwicklung ebenfalls ein Schaden am Fahrbahnbelag entstanden. Wer der verantwortliche Fahrzeugführer ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer des Leichtkraftrades geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen unter der 08252/89750 zu melden. Auffällig an dem Leichtkraftrad ist ein roter Überzug im Bereich der Felgen. (AZ)