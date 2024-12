Der Frust wächst: Die angespannte Lage in Neuburgs Führerscheinstelle

Die Situation scheint verfahren und eine Lösung auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Wer am Landratsamt Neuburg einen Führerschein beantragen, umschreiben oder verlängern möchte, braucht seit vergangenem Jahr immer mehr Geduld. Ging es anfangs noch um Wochen, ist derzeit die Rede von Monaten, in denen Antragsteller auf die entsprechende Antwort warten. Mittlerweile schlagen Fahrschulen Alarm, weil die Verzögerungen zu finanziellen Ausfällen führen. „Wenn es so weitergeht, liegt unser Geschäft im März auf Eis“, sagt etwa Fritz Wein von der Fahrschule Eubel.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerscheinstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis