Rechtzeitige Vorsorge: Warum jeder eine Vorsorgevollmacht haben sollte

Der tagelange Regen hatte das Laub auf der Straße in eine schmierige Decke verwandelt. Davon ahnt Max allerdings nichts, als er Freitagnacht auf seinem Motorrad nach Hause fährt. Es ist kalt und es nieselt schon - also drückt er nochmals aufs Gas, um halbwegs trocken daheim anzukommen. Die Straßen sind um diese Uhrzeit leer und deshalb kann er sich in dem kleinen Waldstück mehr als üblich in die Kurve legen. Er nimmt noch wahr, wie ihm die Reifen wegrutschen und das Motorrad kippt. Er spürt einen stechenden Schmerz im Bein - dann wird es dunkel.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorsorgevollmacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorsorge Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis