Blitzer und Tempo 30: Hilft das gegen die Unfälle im Audi-Kreisel?

Der Kreisverkehr am Ingolstädter Westpark gilt neben der Münchner Straße als einer der Unfallschwerpunkte in der Stadt. Durchschnittlich kracht es dort fast jeden dritten Tag. Davon geht jedenfalls Christian Petz, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Ingolstadt, aus. Nicht alle Unfälle werden der Polizei gemeldet, kleinere Kollisionen klären die Beteiligten auch mal unter sich. In die offizielle Statistik sind im Jahr 2023 insgesamt 86 Unfälle miteingeflossen, im Jahr zuvor waren es 78 gewesen.

