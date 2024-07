Hochwasserschäden an der Brandlwiese sind komplett beseitigt

Acht Wochen nach dem Donau-Hochwasser hat der Bauhof der Stadt die Arbeiten an der Brandlwiese abgeschlossen. Das Flusswasser hatte tonnenweise Sand mitgebracht, Grünzeug hing in den Absperrketten am Weg, Schilder waren verdreckt und der Kiesweg unterspült. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben zwischen Nachtbergweg und Brandl alles neu angelegt, befestigt, gereinigt und wieder in Schuss gebracht. Nach einem Unwetter waren zudem Bäume entwurzelt worden. Auch diese mussten beseitigt werden.

So mancher wird sich wundern, warum die Rasenfläche direkt beim Brandlbad (Bild) auf einem breiten Streifen komplett entfernt wurde. Laut Pressestelle der Stadt hatte sich der Sand nicht im nötigen Umfang aus dem Rasen entfernen lassen. „Das hätte unsere Mähgeräte beschädigt“, sagt Julia Tyroller. Deshalb wurde der Boden dort neu verfestigt und eine neue Grünfläche angelegt. Noch wirkt es ein wenig „nackig“, aber in wenigen Wochen wird sich die Natur die Fläche zurückholen.