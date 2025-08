Schlechtes Wetter in den Sommerferien: Die besten Indoor-Aktivitäten in Neuburg und Umgebung

Kaum starten die Sommerferien, schon gießt es vom Himmel. Doch auch wenn die Sonne sich rar macht, muss niemand Trübsal blasen – denn in Neuburg und Umgebung gibt es reichlich Gelegenheiten für Bewegung, Kreativität, Entspannung und Abenteuer. Ob Kultur im Schloss, Toben im Boulderpark oder Lasertag mit Freunden: Diese Tipps machen selbst graue Regentage bunt.

Residenzschloss Neuburg: Mit dem Entdeckerheft durch die Renaissance-Zeit

Das Residenzschloss Neuburg ist bei schlechtem Wetter ein Klassiker. Foto: Augsburger Allgemeine (Archiv)

Ein echter Klassiker bei Regenwetter ist das Residenzschloss Neuburg. Wer trockenen Fußes auf Zeitreise gehen möchte, ist hier genau richtig. Die Dauerausstellung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zeigt beeindruckende Kunstwerke der Renaissance. Kinder können in den Sommerferien mit dem kostenlosen Entdeckerheft spielerisch auf Rätselreise gehen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 9–18 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.

Jagdschloss Grünau: Natur erleben – Interaktive Ausstellung im Aueninformationszentrum

Das Jagdschloss Grünau bietet im Aueninformationszentrum eine interaktive Ausstellung. Foto: Norbert Eibel (Archiv)

Wer es naturverbundener mag, wird im Jagdschloss Grünau fündig. Dort wartet das Aueninformationszentrum mit einer interaktiven Ausstellung über das Leben von Fauna und Flora im Auwald. Viele Stationen regen zum Mitmachen an und laden somit auch jüngere Besucher ein. Ideal für neugierige Entdeckerinnen und Entdecker der Natur.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 9–12 Uhr und 13–18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10–18 Uhr.

Eintritt: frei.

Bücherturm Neuburg: Die Stadtbücherei lockt mit Sommer-Journal und Gemütlichkeit

Der Bücherturm ist ein Schlechtwetter-Klassiker für alle Neuburger zum Entspannen. Foto: Tabea Huser (Archiv)

Einfach mal zurückziehen, durchatmen, schmökern: Der Bücherturm ist der perfekte Ort für verregnete Ferientage. Kinder sind eingeladen beim „Sommer-Journal“ mitzumachen und können dabei tolle Preise gewinnen. Und beim monatlichen MINT-Woch (6. August & 3. September) werden Naturwissenschaften spielerisch und kindergerecht aufbereitet – zum Beispiel beim Basteln eines Mini-Vulkans.

Öffnungszeiten: Dienstag: 9:30–18 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 9:30–12 Uhr und 13:30–18 Uhr, Samstag: 9:30–12 Uhr.

MINT_Woch: Am 6. August und 3. September. Für 1. und 2. Klasse: 14–15:30 Uhr, für 3. und 4. Klasse: 16–17:30 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Kinopalast Neuburg: Großes Kino bei grauem Himmel

Der Kinopalast Neuburg ist bei Regen eine super Option, das schlechte Wetter draußen zu lassen und in eine andere Welt abzutauchen. Foto: Gloria Brems (Archiv)

Bei Regenwetter schon immer ein echter Dauerbrenner: das Kino. Der Kinopalast Neuburg zeigt aktuelle Blockbuster wie „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ oder Familienfilme wie „Das Kanu des Manitu“. Einfach reinschauen, Popcorn holen, durchatmen und das triste Wetter vergessen.

Aktuelle Spielzeiten und Preise unter: www.kinopalast.com.

Eltern-Kind-Café Zauberwelt: Spieloase für die Kleinen und Kaffee für die Großen

Im Eltern-Kind-Café Zauberwelt werden sowohl Kleinkinder als auch deren Eltern bestens versorgt. Foto: Augsburger Allgemeine (Archiv)

Die ganz Kleinen (0–6 Jahre) können sich in der Zauberwelt nach Herzenslust austoben – während die Eltern sich bei einem Kaffee entspannen können. Der Spielbereich ist liebevoll gestaltet. Für Regentage am Vormittag oder Nachmittag perfekt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 9–12 Uhr und 15–18 Uhr.

Eintritt: Erwachsene vier Euro, Kinder drei Euro.

Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt: Ferienkurse zum Schnuppern und Boulderführerschein

Die Boulderhalle Schwerkraft in Ingolstadt biete Kletterspaß und Einsteigerkurse für Kinder und Erwachsene. Foto: Thomas Riedel (Symbolbild)

Wer sich richtig auspowern möchte, ist in der Boulderhalle „Schwerkraft“ in Ingolstadt goldrichtig. In den Ferien gibt es Schnupperangebote für Kinder, inklusive der Möglichkeit, einen Boulderführerschein zu machen. Und auch für Erwachsene ist die Halle eine sportliche Alternative zum Sofa-Tag.

Öffnungszeiten (Ferien): Montag und Dienstag: 14–22 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 9:30–22 Uhr, Samstag und Sonntag: 9:30–21 Uhr.

Eintritt (Tagesticket): Erwachsene 16 Euro, Kinder 11 Euro (in Begleitung einer kostenlosen Aufsichtsperson).

Donautherme Ingolstadt: Rutschen, Relaxen, Regen vergessen – den ganzen Tag

Die Donautherme in Ingolstadt ist bei Regen eine tolle Alternative zum Freibad. Foto: Dorothee Pfaffel (Archiv)

Die perfekte Schlechtwetter-Oase war schon seit jeher das Schwimmbad: In der Donautherme gibt’s Rutschen, Wellenbecken, Sauna und Kinderbereich. Außerdem bietet die Therme ein Sommerferien-Special an: Nur drei Stunden zahlen, aber den ganzen Tag bleiben.

Öffnungszeiten: Täglich 10–20 Uhr

Eintritt (Tageskarte mit Ferienaktion): Erwachsene 22,50 Euro, Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) 17,50 Euro.

Schanzer-Lasertag-Arena Ingolstadt: Lasertag-Spaß für Schüler und Actionfans

In der Schanzer Arena ist bei Lasertag viel für Fans des modernen Sports geboten. Foto: Simon Neidinger (Symbolbild)

Nebel, Lichteffekte, Musik und Spannung: Wer auf modernen Bewegungssport mit spielerischem Zwist steht, wird beim Lasertag in der Schanzer Arena glücklich. Auch für Gruppen geeignet. Studenten und Schüler zahlen weniger.

Öffnungszeiten: Donnerstag 17–22 Uhr, Freitag 18–22 Uhr, Samstag 14–23 Uhr, Sonntag 15–22 Uhr.

Preis: 8,50 Euro pro Spiel, Schüler und Studenten zahlen ermäßigt 6,50 Euro pro Runde.

FunArena Ingolstadt: Escape-Room, Indoor-Spaß und andere virtuelle Abenteuer

In der Fun-Arena Ingolstadt sind neben Lasertag, Billard und Airhockey auch eine Reihe an Escape-Rooms zu erleben. Foto: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild)

Die FunArena in Ingolstadt kombiniert gleich mehrere Indoor-Highlights unter einem Dach: Neben klassischen Lasertag-Partien gibt es hier auch einen Escape-Room für Gruppen sowie Billard, Airhockey und Konsolenspiele. Sonntags ist vormittags speziell für Kinder reserviert. Ideal für regnerische Actiontage mit Freunden oder der ganzen Familie.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 17-22 Uhr, Freitag: 16–23 Uhr, Samstag: 10–23 Uhr, Sonntag: 10–20 Uhr (Kids-Time bis 15 Uhr).

DRIVES AND MORE: Virtuelles Golfen in Burgheim ohne nass zu werden

Drives and more in Burgheim: Trocken Abschlagen, trotz Regenwetter. Foto: Claudia Stegmann (Archiv)

Mit echten Schlägern in digitaler Umgebung: Das virtuelle Golfcenter Burgheim bringt den Sport nach drinnen. Ideal für Golf-Fans, die ungern unter nassen Bedingungen den Golfplatz bespielen wollen. Außerdem gibt es hier auch die Möglichkeit einer technischen Datenauswertung, für die, die es richtig ernst meinen.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 22 Uhr, Buchungen erfolgen individuell telefonisch unter 0151 / 212 44 186.

Preis: Eine Stunde an der modernen Abschlagstation kostet im Sommer 30 Euro.

Bonus-Tipp: Stadtmuseum Neuburg – Familientag mit Mitmachspaß

Familientag im Neuburger Stadtmuseum: Viele Stationen mit historischem Bezug. Foto: Paul Pfaffel

Das Stadtmuseum lädt am Samstag, 2. August, von 10 bis 17 Uhr zu einem kostenlosen Familientag mit vielen historisch angehauchten und attraktiven Mitmachstationen ein. Ideal für Kinder ab dem Grundschulalter. Aber auch sonst ist das Stadtmuseum natürlich einen Besuch wert, wenn das Ferien-Wetter mal wieder nicht mitspielen will.

Auch wenn der Sommer mal Pause macht – langweilig wird’s in den Ferien deshalb noch lange nicht. Neuburg und Umgebung bieten ein buntes Schlechtwetterprogramm für jedes Alter und jeden Geschmack: Mal kreativ und leise, mal sportlich und laut. Mal mit Museumsheft, mal mit Laserkanone, mal mit Schwimmflügeln. Wer will, kann sich jeden Tag neu entscheiden: Lesen oder Rätseln? Klettern oder Rutschen? Spielen oder Chillen? Egal, wie viele Regentropfen vom Himmel fallen – diese Orte sorgen dafür, dass die Ferien trotzdem unvergesslich werden.