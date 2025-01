Verrückte Kostüme und große Party beim Neuburger Donauschwimmerball

Um richtig ins Schwitzen zu kommen, braucht es kein Neandertaler- oder Bärenkostüm. Während schon eine halbe Stunde nach Einlass bei Neuburgs größter Faschingsparty die Tanzfläche gut gefüllt ist, laufen oben an der 30 Meter langen Bar bereits Alkohol und Schweiß in Strömen. „Die Leute trinken am liebsten Wodka Bull“, sagt die 26-jährige Laura. Sie ist auf den Ansturm vorbereitet, steht als Wasserwachtlerin zusammen mit ihrer Familie schon seit Jahren an der „längsten Bar Neuburgs“.

Schon Mitte Januar waren dieses Mal die 1800 Tickets weg für die Traditionsparty in der Mehrfachturnhalle. Zwar kein Vergleich zu den glorreichen Zeiten, als nach fünf Tagen alles ausverkauft war, aber der Hype ist ungebrochen, freut sich Wasserwachtschef Matthias Brendel. Es ist sein letzter Ball an der Spitze des Vereins, und es schwingt - sehr zu seinem Erstaunen - kein bisschen Bedauern mit. „Ich dachte, ich würde wehmütiger sein, aber die Anspannung fällt gerade ab und wir sind froh, dass alles glattläuft heute Abend“, resümiert der Schulleiter, der sein Amt bei der Wasserwacht nach acht Jahren an der Spitze abgibt, um mehr Zeit mit seinen kleinen Kindern zu haben.

Icon Vergrößern OB Bernhard Gmehling muss dem Hofstaat der Burgfunken einen ausgeben, weil er seinen Faschingsorden vergessen hat. Foto: Diana Strassburg Icon Schließen Schließen OB Bernhard Gmehling muss dem Hofstaat der Burgfunken einen ausgeben, weil er seinen Faschingsorden vergessen hat. Foto: Diana Strassburg

1800 Gäste beim Neuburger Donauschwimmerball

Ein neues Kapitel eingeläutet haben da bereits die Burgfunken mit ihrer neuen Präsidentin Michaela Beric. Während des Auftritts ihres Sohns Joshua I. (er ist dieses Jahr Faschingsprinz zusammen mit seiner Freundin Hanna I.) steht sie stolz neben dem Elferrat. Das Motto in diesem Jahr: „Party, Glanz und Glamour.“ Der 45-minütige Auftritt wird frenetisch beklatscht, wobei der fesche Joshua - so scheint es - gleich einen ganzen Fanclub dabeihat.

Wie üblich am Wasserwachtsball verteilen die Burgfunken wieder ihre Ehrenorden - dieses Mal an Helfer von Feuerwehr, THW, Sanitätsdienst und Schrobenhausener Wasserwacht. Und wehe demjenigen, der seinen Ehrenorden im Fasching nicht trägt. So wird Oberbürgermeister Bernhard Gmehling „oben ohne“ erwischt und muss - so will es der Brauch - eine Runde für den Hofstaat zahlen. Die Wahl fällt auf Erdbeerdaiquiri (seit letztem Jahr wird dieser an einer extra installierten Bar neben der Tanzfläche aus sechs Slushmaschinen ausgeschenkt). „Die 100 Euro zahle ich gern!“, meint Gmehling lachend und schnappt sich das Tablett mit den roten Cocktails.

Rund um die Bar verteilt liegen ellenlange rosafarbene Luftballons - das Kostüm von Uli Schäpe (eines der besten des Abends) löst sich langsam auf. „Ich bin Dorie und er ist meine Anemone“ erklärt seine Begleitung Tina Leinfelder. Die beiden Freunde sind schon mehrmals in der Donau mitgeschwommen, dieses Mal wollen sie nur abends mitfeiern, wobei Uli in seinem Kostüm, das aus über 80 Luftballons besteht, niemanden umarmen kann und Getränke müssen ihm von Tina angereicht werden. „Der Wasserwachtsball ist für uns Pflichtprogramm.“

Icon Vergrößern Die Neuburgerinnen Ramona und Melanie im selbst gebastelten Popcornkostüm. Foto: Diana Strassburg Icon Schließen Schließen Die Neuburgerinnen Ramona und Melanie im selbst gebastelten Popcornkostüm. Foto: Diana Strassburg

120 Helfer in der Neuburger Ostenhalle

So sieht es auch die Neuburger Mädelsgruppe, die sich dieses Jahr als Flapper Girls im Stile der Goldenen Zwanziger verkleidet hat, oder Melanie und Ramona im selbst gebastelten Popcornkostüm. Ihr mitgebrachtes Popcorn war schon auf der Hinfahrt halb leer, berichten sie lachend.

Beim Chef der Feldküche ist es derweil der kalte Braten. „Der war um 20 Uhr schon aus“, sagt Josef Lux von der Wasserwacht. Er ist einer der über 120 Helfer an diesem Abend. Auch ein Großteil der 2000 Semmeln, mit denen Lux seit 20 Jahren kalkuliert, ist bereits früh über die Theke gegangen. Der Veggietrend sei auch hier zu spüren, es werden mehr Gemüsespätzle und Käsesemmeln als früher verkauft. Und während die Partyband Jolly Sound aus Donauwörth gegen ein Uhr nachts noch mal so richtig aufdreht, wartet Tom in Kapitänsuniform vor der Halle auf ein Taxi, „und es kummt net!“. Die Neuburger Taxler haben an diesem Abend viel zu tun, wobei ein Großteil sich nur die paar hundert Meter ins Hertlein kutschieren lässt, wo die Party weitergeht.

„Ich hatte heute erst fünf Fahrten“, klagt Taxifahrerin Karin, weil die Kundschaft oft zur Konkurrenz ins Auto steige und nicht auf sie warte. „Aber zehn Fahrten werden es heute sicher noch werden“, meint sie zuversichtlich und freut sich schon aufs größte Geschäft dieses Jahr: das Schloßfest.