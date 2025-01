Weichering 2025: Neues Leben für einen alten Spielplatz

Eines muss wohl jeder Bürgermeister früher oder später lernen: sich in Geduld üben. Denn meistens dauern die Dinge länger als geplant. Das trifft in Weichering jetzt wohl auch auf die Tagespflegeeinrichtung zu, die Bürgermeister Thomas Mack schon in greifbarer Nähe sah. Doch dann kam die Kehrtwende bei den Bauzinsen - und mit ihr wurde das Projekt erstmal auf Eis gelegt. „Wann sich das ändert, kann ich nicht sagen“, sagt Mack. Das Bauunternehmen hat sich dazu bislang nicht geäußert.

