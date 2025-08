Weicheringer feiern beim Hügelfest zwei Vereinsjubiläen

Zum 100-jährigen Jubiläum des Männergesangvereins Liederkranz Weichering und zum 125-jährigen des Gartenbauvereins Weichering hatte eine örtliche Gastwirtschaft eine Eiche gespendet.

In Weichering erinnern eine Eiche und ein Findling an zwei Vereinsjubiläen

Inzwischen fand sich auch noch ein Findling dazu, der vor der Eiche am Ortseingang platziert wurde und mit einer Inschrift an das Jubiläum erinnert. Beides, Baum wie Stein, wurden am Freitagabend im Rahmen des Hügelfests der Öffentlichkeit vorgestellt. Oder, um es mit Martin Meyer, dem Vorsitzenden und Dirigenten in Personalunion, zu sagen: Es fand deren „Begießung“ statt. Womit er den Nagel auf den Kopf traf, denn es regnete kräftig.

In Weichering findet alle zwei Jahre das Hügelfest statt

Mit etwas Verspätung konnte die Blaskapelle dann jedoch den zünftigen Auftakt geben, Gartenbauvereinsvorsitzende Gisela Mandlmeier begrüßte die Gäste und dankte der Spenderfamilie, die wiederum das Engagement der Gemeindearbeiter lobte, die den anfangs etwas kümmernden Baum eifrig gegossen hatten. Das Hügelfest ist nach dem kleinen Hügel benannt, den der Gartenbauverein anno 2014 zur 800-Jahrfeier aufschüttete und mit Stauden bepflanzte. Seitdem trifft sich die Dorfgemeinschaft alle zwei Jahre zum Hügelfest.