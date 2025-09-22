„Etwas echt Gutes für die Jugendlichen“: Weichering weiht Soccer-Court-Anlage ein

Drei Buben nehmen ihren ganzen Mut zusammen, marschieren mal eben zum Rathaus und fordern dort ihr Recht. „Buagamoasta, mir braucha an Bolzplatz!“ Und, was vorher kaum jemand für möglich gehalten hatte: Für Thomas Mack wurde dieser Wunsch zum Befehl. „Ursprünglich wollten wir ja nur Spielgeräte anschaffen“, schmunzelte der Rathauschef am vermutlich letzten richtigen Sommertag des Jahres, um dann zufrieden auf das bunte Treiben auf der sogenannten Froschlache zu blicken. „Dann haben wir uns mal bei der Firma Polytan in Burgheim nach einer Soccer-Court-Anlage erkundigt. Und nach nicht einmal einem Jahr ist sie jetzt da.“ Also alles richtig gemacht!

Seit Sonntag darf sich Weichering deshalb um eine Attraktion reicher schätzen. Mit einem spektakulären Soccer-Turnier, an dem 36 Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren auf neun Teams verteilt teilnahmen, wurde die neue Anlage feierlich eingeweiht. Sie misst 20 mal 13 Meter – also die offizielle DFB-Größe – ist mit Kunstrasen ausgelegt und hat 75.000 Euro gekostet. Keine Frage, dass der Platz deshalb auch über das ganze Jahr von der Gemeinde bewacht, gepflegt und in Schuss gehalten wird.

Bürgermeister Thomas Mack verfolgte das Turnier in der neuen Soccer-Anlage in Weichering

Thomas Mack, früher selbst ein exzellenter Kicker beim SV Weichering, verfolgte das rund fünfstündige Turnier zusammen mit Jugendreferentin Andrea Appel-Fischer nahezu komplett, obwohl er und seine Familie schon auf gepackten Koffern saßen, da es am Abend in den Urlaub gehen sollte. „Das ist doch Ehrensache und eine absolute Herzensangelegenheit für mich“, freute sich Mack. „Die Resonanz ist wirklich hervorragend. Wir haben da etwas echt Gutes für die Jugendlichen in unserer Gemeinde geschaffen!“ Der Bürgermeister vergaß auch nicht, sich noch einmal bei den je zwölfjährigen Simon Wagner sowie Jonas und Julian Thomas zu bedanken, dass sie ihn auf die grandiose Idee mit der Soccer-Court-Anlage gebracht hatten.

Fünf Stunden spannende Spiele gab es zur Einweihung der neuen Soccer-Court-Anlage in Weichering bei der Froschlache.

Selbst deren Montage sei beinahe ein Kinderspiel gewesen, erzählte der CSU-Politiker, weil sich die Asphaltfläche rund um den Schlittenberg unweit der Sparkasse als ideal für die Montage der Anlage erwiesen hatte. Neben dem herrlichen Spätsommerwetter dürfte dies mit ein Grund dafür gewesen sein, dass die von der Jugendabteilung der SG Lichtenau/Weichering um Ralf Merwald und Florian Rieck mustergültig organisierten Spiele jede Menge Feuer, Dramatik und fußballerische Leidenschaft in den „Gladiatorenkäfig“ brachten.

Bei einem Wettbewerb konnten die Fußballer ihre Schusskraft messen

Nebenan gab es noch einen Wettbewerb, bei dem jeder seine Schusskraft messen lassen durfte und in dem Bürgermeister Mack bei den „Senioren“ einen durchaus beachtlichen zweiten Rang mit 86 Km/h – erzielt nur in Socken – ergattern konnte. Für die besten Mannschaften, in denen auch einige Mädchen zu finden waren, gab es Sachpreise, die Sponsoren zur Verfügung gestellt hatten, während die Gemeinde Verpflegung und Getränke spendierte. Der beim Verkauf erzielte Erlös geht komplett an die Jugend der SG Lichtenau/Weichering.