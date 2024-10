Gartenbauverein Weichering feiert 125-jähriges Bestehen

Vor 125 Jahren, am Lichtmesstag des Jahres 1899, wurde der Gartenbauverein Weichering als 16. Sektion des Bezirks-Bienenzucht- und Obstbauvereins Neuburg gegründet. Gründungsvorsitzender war der Bahnwärter Johann Wagner. Damals bestand der Verein aus 15 Mitgliedern; heute sind es 178, und die haben bereits Ende Juli im Pfarrgarten ihr Jubiläum gefeiert. Nun gibt es am kommenden Samstag einen weiteren Höhepunkt des Jubiläumsjahres – einen Kabarett-Abend mit Claudia Pichler.

Gartenbauverein versucht in Zeiten des Überflusses, Nachhaltigkeit zu vermitteln

Viel hat sich in 125 Jahren verändert, geblieben sind die Wertschätzung der Natur und ein reicher Erfahrungsschatz an Wissen, der weitergegeben wird. „Naturwissen von unschätzbarem Wert“, so nennt es Gartenbauvereinsvorsitzende Gisela Mandlmeier und betont, die Arbeit der Gartenbauvereine sei wichtiger als je zuvor. Der Verein bemühe sich, „im Überfluss unserer Zeit Nachhaltigkeit zu vermitteln“. Einst wurden Gartenbauvereine gegründet, um die Ernährung der Menschen zu sichern oder zumindest mit gesunden Nahrungsmitteln aus eigenem Anbau zu ergänzen. Nutzgärten, vor allem der Obstanbau und die Imkerei standen im Mittelpunkt.

Mit der Wirtschaftswunderzeit ab den 1960er Jahren begann ein Wandel, Nutzgärten traten in den Hintergrund. Stattdessen kümmerten sich die Gartenbauvereine nun um das Ortsbild. Der Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ fand landauf, landab viel Resonanz. Auch Weichering nahm teil, wenn auch ohne größeren Erfolg nach außen. Geblieben sind jedoch der verschönerte Kirchplatz samt Kirchstraße und ein Fußgängerweg von der Achstraße zur Kirche. Der damals entstandene Abenteuerspielplatz, an den sich Gisela Mandlmeier noch aus ihrer Kindheit erinnert, wurde mittlerweile abgebaut.

Icon Vergrößern Im Herbst bieten die Weicheringer Gartenfreunde Obstpressen an. Den frischgepressten Saft der eigenen Äpfel und Birnen darf dann jeder zu Hause selbst weiterverarbeiten – oder schnell trinken. Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen Im Herbst bieten die Weicheringer Gartenfreunde Obstpressen an. Den frischgepressten Saft der eigenen Äpfel und Birnen darf dann jeder zu Hause selbst weiterverarbeiten – oder schnell trinken. Foto: Andrea Hammerl

Heute gibt es neue Herausforderungen. „Biodiversität ist in aller Munde“, sagt sie, wichtig sei nun, Tieren und Pflanzen ein Zuhause zu bieten, dafür auf umweltschädliche Gifte zu verzichten, Totholz im Garten zu dulden, Garten- und Rasenflächen insektenfreundlich zu gestalten und so Lebensräume zum Entspannen zu schaffen. „Leidenschaft steckt in unseren Gärten“, meint die langjährige Gartenbauvereinsvorsitzende und betont das Zusammenspiel von Natur und Kultur.

Im Jahresprogramm des Gartenbauvereins stehen daher regelmäßig Naturwanderungen und Fachvorträge, um altes Wissen zu sichern und weiterzugeben. Jeweils im Frühjahr und Herbst werden Blumenzwiebeln gepflanzt, dabei wechseln die Gartenfreunde durch. Mal sind etwa Flächen an der Schule, der Ach oder der Bahnhofsstraße das Ziel der Pflanzaktion, sodass die Weicheringer alljährlich von einer neuen Blütenpracht überrascht und erfreut werden.

Icon Vergrößern Das aktuelle Vorstandsteam um Vorsitzende Gisela Mandlmeier (2.v.l.) hatte heuer mit dem 125. Jubiläum alle Hände voll zu tun. Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen Das aktuelle Vorstandsteam um Vorsitzende Gisela Mandlmeier (2.v.l.) hatte heuer mit dem 125. Jubiläum alle Hände voll zu tun. Foto: Andrea Hammerl

Zu den regelmäßigen Terminen im Vereinsjahr gehören die Fackelwanderung im Januar, die Pflege des zur 800-Jahrfeier angelegten Hügels am Ortseingang mit dem sogenannten Hügelfest alle zwei Jahre. Das wechselt sich mit dem kulinarischen Abend ab, der 2025 wieder reaktiviert werden soll, nachdem er in der Coronazeit eingestellt worden war. Sehr beliebt ist das Kartoffelfeuer für die Weicheringer Kinder, ein Event, das schon mal 50 Jungen und Mädchen samt ihren Eltern anlockt, um Kartoffeln und Würste richtig urig im Kartoffelfeuer zu rösten. Im September und Oktober steht dann Apfelsaftpressen an.

Info: Kabarett-Abend mit Claudia Pichler am Samstag, 19. Oktober, Beginn 19.30 Uhr in der Schweiger Halle in Weichering. Einlass ab 19 Uhr, Karten kosten 20 Euro und sind im Vorverkauf bei Bettina Selbmann per Mail an bettylisa@gmx.de erhältlich.