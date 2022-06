Weichering/Maxweiler

vor 32 Min.

Kritik an Gutachten: Wie sehr belastet ein Paketzentrum Maxweiler?

Plus Die Stadt Neuburg sieht die bisherigen Gutachten zum Paketzentrum in Weichering kritisch. Im Rathaus erwartet man höhere Belastungen für Maxweiler, als von Experten dargestellt.

Von Andreas Zidar

Verantwortliche der Stadt Neuburg sehen die bisherigen Gutachten bezüglich des geplanten Paketzentrums in Weichering zum Teil kritisch. In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass das Vorhaben die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbarortes Maxweiler noch mehr belasten würde, als bisher von Gutachtern dargestellt. In der Sitzung des Stadtrats an diesem Dienstag wird die Stadt eine Stellungnahme abgeben und diverse Punkte ansprechen, die aus Sicht der Verwaltung nicht nachvollziehbar sind.

