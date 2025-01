Die Böllerabteilung vom Schützenverein Bavaria Weichering hat wieder zum Neujahrsanschießen eingeladen. In Lichtenau, am Osterfeld, in der Muna und zum Abschluß auf dem Kapellenplatz waren die Stationen. Bürgermeister Thomas Mack und Schussmeister Stefan Gamisch konnten vor dem Rathaus eine große Anzahl von Gästen begrüßen. Alle Besucher nutzten die gute Gelegenheit ihre Neujahrsgrüße und -wünsche auszutauschen. Die Weicheringer Unterviertelmusi hat mit zünftiger Blasmusik die Veranstaltung begleitet. Für alle Gäste wurden Glühwein, Punsch und Lebkuchen bereitgestellt. Zum Abschluß sind die Musikanten, die Böllerschützen und die Helfer im Musikheim mit einer Brotzeit und Getränken belohnt worden.

