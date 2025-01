Weihnachtsfeier beim Schützenverein Bavaria

Zur traditionellen Weihnachtsfeier hat der Schützenverein in den Hochzeitsstadl der Vereinsgaststätte Vogelsang eingeladen. Durch eine Abordnung der Weicheringer Unterviertelmusi und mit Weihnachtsgeschichten, vorgetragen von Bürgermeister Thomas Mack, wurde auf die Feier eingestimmt. Schützenmeister Peter Borrmann begrüßte die zahlreichen Gäste und ganz besonders die erschienenen Ehrenmitglieder. 13 Mitglieder waren geladen, um für ihre langjährige Mitgliedschaft Urkunden und Vereinsabzeichen zu erhalten. An Karl Beck, Peter Borrmann, Christian Graf, Gerhard Graf, Markus Hammer, Christian Meir, Bastian Morasch und Domonik Ries wurden für ihre ehrenamtlichen und sportlichen Leistungen Verbandsnadeln und die entsprechenden Urkunden verliehen. Josef Bauer und Walter Morasch waren viele Jahre für den Schützenverein im Einsatz und sind heute noch wichtige Stützen im Verein. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aus den Trainingsergebnissen der vergangenen Schießsaison wurden die sechs besten Ergebnisse ausgewertet und daraus die Vereinsmeister ermittelt. An die drei besten jeder Altersklasse wurden kleine Pokale überreicht. Von Mitte November bis Anfang Dezember wurde das Weihnachtsschießen durchgeführt. Neben dem Gewinn der Weihnachtspokale und der Weihnachtsscheiben konnten sich alle Teilnehmer über einen Sachpreis freuen. Mit großer Spannung wurde das Ergebnis des Königsschießens erwartet. Die amtierende Jugendkönigin konnte ihren Titel verteidigen. Johanna Biber ist auch für das neue Jahr wieder die Jugendkönigin. In der Schützenklasse hat der Jungschütze Johannes Starringer das beste Blattl abgeliefert und ist damit der Schützenkönig für das Jahr 2025. Zum Abschluß der Feier wurde der riesige und reichlich geschmückte Weihnachtsbaum, souverän moderiert von Dominik Ries, Ast für Ast meistbietend und erfolgreich versteigert.

