Zwei Männer kommen vom Biergarten direkt in die Polizeizelle

Ein 34-jähriger Neuburger war am Mittwochabend gegen 21 Uhr zusammen mit einem 45-Jährigen in Weichering in einem Biergarten. Als er dort Gäste angepöbelt hatte, forderte der Wirt ihn auf, die Gaststätte zu verlassen. Als er das nicht tat, wurde die Polizei gerufen. Trotz eines Platzverweises durch die Beamten weigerte sich der Ältere, zu gehen, woraufhin er gefesselt wurde.

Die beiden Männer kamen in Neuburg in die Polizeizelle

In dieser Situation versuchte der 34-Jährige, seinem Kompagnon zu helfen und zog ihn laut Polizei von den Beamten weg. Schließlich wurde auch er gefesselt und beide Männer kamen in Neuburg in die Polizeizelle. Das hielt den 34-Jährigen nicht davon ab, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen beide Männer wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt, gegen den 34-jährigen Mann wird ein Ermittlungsverfahren zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)