51-Jähriger setzt mit Bunsenbrenner eigene Hecke in Brand

Ein 51-jähriger Mann wollte in Wellheim Unkraut beseitigen - mit einem Bunsenbrenner. Dabei fing seine Hecke Feuer und die Feuerwehr musste kommen.

Beim Vernichten von Unkraut setzte am Montagnachmittag in Wellheim ein 51-Jähriger seine eigene Hecke in Brand. Gegen 14 Uhr flammte er mittels eines Bunsenbrenners Unkraut in seinem Garten ab. Durch den Funkenflug fing die angrenzende Hecke Feuer, heißt es im Polizeibericht. Diese konnte allerdings kurze Zeit später durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hard gelöscht werden. An der Hecke entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)