Auto mit Jugendlichen überschlägt sich

Eine 18-jährige Autofahrerin kam bei Biesenhard wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Eine 16-Jährige erlitt durch den Unfall ein Polytrauma.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt fuhr am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Aicha kommend in Richtung Biesenhard. Auf halber Höhe zwischen der Abzweigung Wellheim/Aicha und Biesenhard (Römerstraße) kam die junge Frau sowie ihre vier Mitfahrer - zwei 15-Jährige und zwei 16-Jährige - aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Die 18-Jährige fuhr im weiteren Verlauf in den Straßengraben, prallte gegen den Hang eines Waldweges und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.

Unfall bei Biesenhard: Fünf verletzte Jugendliche

Durch den Unfall erlitt eine 16-jährige Mitfahrerin ein Polytrauma. Lebensgefahr bestand nicht, berichtet die Polizei. Die Fahrerin sowie die verbleibenden drei Insassen wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Auto der 18-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zur Verkehrsregelung und Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Wellheim, Konstein und Hard sowie die Wasserwacht eingesetzt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10