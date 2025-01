Autofahrer muss einem Lastwagen ausweichen und landet im Straßengraben

Wer hat zwischen Tagmersheim und Konstein einen Autofahrer von der Straße abgedrängt? Diese Frage versucht nun die Polizei zu klären. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 6.

Ein Lastwagenfahrer fuhr bei Konstein über der Mittellinie

Ein 62-Jähriger aus dem Kreis Aichach-Friedberg fuhr am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Richtung Konstein, als ihm kurz vor der Spindeltalkirche ein Lastwagen entgegenkam, der über der Mittellinie fuhr. Der Autofahrer musste ausweichen und landete im Straßengraben. Beide Fahrzeuge berührten sich nicht, aber das Auto musste abgeschleppt werden. Beim Lastwagen soll es sich um einen gelb-roten Absetzkipper mit Container handeln. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)