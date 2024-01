Autofahrerin kommt von Straße ab und überschlägt sich

In Wellheim kamen eine 77-Jährige und ihre 57-jährige Beifahrerin mit dem Auto von der Fahrbahn ab, weil es glatt war. Das hatte Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es Montagvormittag im Gemeindebereich Wellheim. Gegen 10 Uhr fuhr eine 77-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Hard kommend in Richtung Wellheim. In einem Kurvenbereich geriet sie mit ihrem Fahrzeug aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken überschlug sich das Fahrzeug, schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Beide Personen wurden mittelschwer verletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik Eichstätt gebracht, berichtet die Polizei. Das Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für circa 45 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Feuerwehren Wellheim und Dollnstein umgeleitet. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10