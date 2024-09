Schockanruf: Frau übergibt 24.000 Euro

Zu einem Schockanruf kam es Montagmittag in Wellheim. Gegen 12.30 Uhr wurde eine 61-jährige Wellheimerin von einem angeblichen Polizisten angerufen. Dieser gab am Telefon an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Da bei diesem Unfall eine andere Frau schwer verletzt wurde, sitze ihre Tochter derzeit in Untersuchungshaft. Um die Haft zu beenden, muss eine Kaution gezahlt werden. Man einigte sich telefonisch auf 24.000 Euro. Diese Summe sei einem Boten zu übergeben der in die Marktstraße nach Wellheim komme. Gegen 14.45 Uhr erfolgte die Übergabe der geforderten Summe an den Boten, der bereits zu Fuß am vereinbarten Ort wartete. So berichtet es die Polizei.

Der Abholer wird wie folgt beschreiben: 1,60 Meter groß, kräftige Statur, schwarze nach rechts gegelte Haare, schwarze Augenbrauen, schwarze Augenfarbe, Brille mit gelben Gläsern ohne Fassung, leicht gebräunte Hautfarbe, normale Stimme mit leichten Akzent, schwarze Hose, schwarzes Oberteil.

Hinweise zum Betrug, insbesondere Feststellungen von verdächtigen Personen und verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten oder erkundigt sich nach Verstecken von Wertsachen oder Bargeld! Auch eine Übergabe von Wertsachen oder Geld an der Haustüre oder anderen öffentlichen Plätzen wird nie vereinbart.