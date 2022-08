Zu schnell: Motorradfahrer und Sozius überschlagen sich bei Wellheim

Zu schnell war offenbar ein 17-jähriger Motorradfahrer bei Wellheim unterwegs. Er folg aus der Kurve, der 17-Jährige und sein Sozius wurden leicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr war ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius von Hütting kommend in Richtung Wellheim unterwegs. Auf Höhe Gut Espenlohe verlor der Fahrer laut Polizei in einer Rechtskurve auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben.

Das Motorrad überschlug sich bei Wellheim mehrmals

Das Leichtkraftrad überschlug sich daraufhin mehrmals, es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Fahrer und Sozius verletzten sich bei dem Sturz lediglich leicht. Die Staatsstraße 2047 war für rund eine Stunde komplett gesperrt. (AZ)