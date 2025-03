„Une femme, une rose“: Rotarier verteilen Rosen zum Weltfrauentag

Eine Frau, eine Rose - „une femme, une rose“. An dieser aus Frankreich stammenden Aktion des Rotary-Clubs nimmt auch dieses Jahr Neuburg wieder teil, federführend von Peter Wiedemann (Rotarier seit 1998) und seiner Frau Renate organisiert. Rund 60 Betriebe aus Neuburg sind dabei, die Rosen werden fleißig vorbereitet.

Insgesamt 3500 Rosen werden dieses Jahr verteilt, deutlich weniger als in den Vorjahren. 2019 waren es noch 2000 Rosen mehr, Grund für die schrumpfende Anzahl sei laut Wiedemann der Samstag, auf den der Weltfrauentag heuer fällt. Beispielsweise Arztpraxen haben an diesem Tag nicht geöffnet haben und könnten daher die Rosen nicht an die Mitarbeiterinnen verteilen. Dazu würde der Durchlauf im Einzelhandel zurückgehen.

Peter und Renate Wiedemann organisieren Rosenaktion für Weltfrauentag

Das Konzept der Rotary-Rosenaktion funktioniert einfach. Ab Januar können Geschäfte und Betriebe eine Anzahl Rosen bei Wiedemann bestellen, eine Rose kostet 2,30 Euro. In dem Preis sind der Einkaufspreis pro Rose, die Spende an das Frauenhaus und Service wie die Anlieferung und Werbematerial enthalten. Am Freitag schwärmen insgesamt acht Lieferteams aus, um die Blumen in die Läden zu transportieren, sodass diese am Samstag zum Weltfrauentag an Kundinnen, Mitarbeiterinnen oder Patientinnen verschenkt werden können. Auch das Neuburger Krankenhaus macht mit sowie alle Seniorenheime der Stadt Neuburg.

Die Rosen wurden in den vergangenen Jahren über den französischen Rotary-Partnerclub aus Ensisheim im Elsass bestellt. Die aus den Niederlanden kommenden Blumen waren jedoch einzeln in Plastik umwickelt und qualitativ nicht gut. Zudem konnten sie nicht in Wasser geliefert werden. Daher wurden die Rosen in diesem Jahr über den Münchener Rosenmarkt bestellt, die Herkunft liegt laut Wiedemanns Vermutungen saisonbedingt in Afrika. Vergangenes Jahr waren es noch Fairtrade-Rosen, heuer war die Beschaffung solcher Blumen aufgrund des Lieferantenwechsels noch nicht möglich.