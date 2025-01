Seniorenpaar überlistet Enkeltrickbetrüger

In den vergangenen Tagen haben in der Region erneut Enkeltrickbetrüger versucht, Senioren um ihr Vermögen zu bringen. Sie haben ihnen hanebüchene Geschichten von Unfällen ihrer Angehörigen vorgegaukelt, bei denen angeblich hohe Kautionen gefordert werden würden. Am Dienstag ist es der Kripo Ingolstadt gelungen, einen Verdächtigen festzunehmen. Dabei war den Beamten ein Seniorenpaar aus Vohburg behilflich.

Ein Enkeltrickbetrüger gaukelte dem Rentner aus Vohburg einen tödlichen Unfall vor

Laut Polizei wurde der 73-jährige Vohburger von einem angeblichen Polizisten angerufen. Er berichtete von einem tödlichen Unfall, den der Sohn des Vohburgers verursacht hätte. Wolle er eine Haftstrafe vermeiden, sei eine hohe Kaution nötig.

Der Rentner durchschaute den Betrug, ging aber zum Schein auf die Forderung ein. Während er noch mit dem Täter telefonierte, informierte seine Ehefrau die Polizei, die ihr weitere Anweisungen gab.

Als später der Abholer mit dem Taxi vorfuhr, um sich die vereinbarten Wertgegenstände übergeben zu lassen, hatten sich Polizeibeamte der Kriminalpolizei und der Zivilen Einsatzgruppe bereits positioniert und nahmen den Tatverdächtigen nach der Übergabe fest. Der 19-jährige Serbe sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)