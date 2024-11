So bereiten sich die Bundestagskandidaten auf den Winterwahlkampf vor

Nach dem vorzeitigen Aus der Ampel-Regierung findet in Deutschland zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Bundestagswahl im Winter statt. Keine wirklich schöne Aussicht für die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten, denn in den kalten Monaten bleiben die Menschen ganz allgemein lieber im Trockenen und Warmen und voraussichtlich deutlich weniger bereitwillig an Infoständen stehen. Dementsprechend laufen bei den Parteien die Vorbereitungen auf Hochtouren, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Das gilt auch für den Wahlkreis 215, der Ingolstadt, Eichstätt und den größten Teil des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen umfasst.

