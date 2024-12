Adventlicher Musikantenstammtisch in Winkelhausen

Die Familie Felbermaier lädt am Sonntag, 8. Dezember, zum adventlichen Hoagarten in den Gasthof Müller nach Winkelhausen ein. Beginn ist um 16 Uhr. Die Leitung haben Manfred Müller aus Karlshuld und Fritz Tremmel aus Gerolfing. Diesmal werden die Gäste in den Advent eingestimmt. Die Musiker wollen die staade Zeit den Besuchern ein paar Stunden ins Bewusstsein rufen und die hektische Vorweihnachtszeit vergessen lassen.

Dafür sorgt die Band „Auszeit“ aus dem Donaumoos aber auch die „Grand Dame“ Anni Huber aus Neuburg, Ursula Huber aus Ludwigsmoos, Albert Reisner aus Altomünster, Otto Scheller aus Wörnitzstein, Charly Dennerlein aus Ingolstadt werden mit ihren alpenländischen Adventsweisen die Gäste zum Schwärmen bringen.

Erna Ansbacher aus Bayerdilling spielt mit ihrer Ziach und ihre Tochter Andrea Assenbrunner mit der Geige. Sie zelebrieren dem Publikum auf der Bühne anspruchsvolle Adventslieder. Das Trio Peter Trübswetter, Paul Knorr und Hans Meixner spielen und singen mit den Gästen alt bekannte Weihnachtslieder.

Ein besonderes Highlight sind die Lenbach Kids aus Schrobenhausen. Das ist ein Chor mit acht Mädchen, die bisher auch bei der langen Nacht und dem Weihnachtsmarkt in der Spargelstadt aufgetreten sind. Sie sind zwischen acht und 15 Jahre alt und stehen mit zwei Gitarren, zwei Ukulelen und vier Sängerinnen auf der Bühne. Reservierungen unter der Telefonnummer 08433/94180 sind erwünscht. (AZ)