Volles Haus beim Musikantenstammtisch

Es war wieder Zeit für einen musikalischen Hoagarten im Gasthaus Müller in Winkelhausen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg - ohne Reservierung war fast kein Platz mehr zu ergattern.

Von Anfang an war wieder eine tolle Stimmung im großen Saal. Dank den gut aufgelegten Musikerinnen und Musikern sowie einer genialen Witzeinlage von Fritz Tremmel aus Gerolfing, der mit dem schief klingenden Königsjodler vom Fredl Fesl und seiner Komik die Gäste herzhaft zum Lachen brachte. Manfred Müller moderierte die Veranstaltung in gewohnter Manier und setzte auch diesmal wieder junge Künstlerinnen und Künstler ein.

Die Lenbach Kids sind fünf junge Mädchen aus Schrobenhausen und Umgebung. Sie sangen und spielten sich mit ihrer selbstsicheren Art im Handumdrehen in die Herzen der Gäste. Ihre überaus anspruchsvollen Titel waren unter anderem „Aufsteh‘n, aufeinander zugehen.“ Des Weiteren waren auch moderne Songs wie „Heute hier, morgen dort“, „Völlig losgelöst“ sowie „Eine Insel mit zwei Bergen“ zu hören. Als junger Akkordeonist aus Pfaffenhofen brachte Maxi Lörcher wieder den Saal zum Kochen. Er spielte und sang mit Inbrunst das „Kufstein Lied“ und den „Schneewalzer“.

Im November findet der nächste Hoagarten in Winkelhausen statt

Mit vollem Elan war auch wieder die Fraktion der bayerischen und tiroler Lieder am Start. Dazu gehörten Erna Ansbacher, Peter Trübswetter, Paul Knorr und Sandro Knoll mit ihren Ziachinstrumenten sowie Fritz Tremmel am Helicon, Manfred Müller am Akkordeon und Helmut Seitle am Schlagzeug. Gespielt wurden unter anderem die Lieder „Griaß di Gott Frau Wirtin“, „Die Sterne am Himmel“, „Die Tiroler Buam Polka“. Hervorragend war aber auch, dass die Gäste bei Polka- und Walzerklängen, dem Boarischen und beim Zwiefacher die Tanzfläche füllten und mit Begeisterung dabei waren. Dafür gab es wieder viel Zustimmung.

Vor der Pause haben sich die Eheleute Ehammer aus Weichering bereit erklärt auf der Bühne eine musikalische Sondereinlage zu bringen. Diese kam bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. Der Albert Reisner aus Altomünster mit seiner Ziach war ebenfalls beim Musikantentreffen mit dabei. Er überzeugte mit seinen flotten Polka- und Walzerstücke und forderte das Publikum zum Tanzen auf. Zum Abschluss wurden die Gäste mit dem Stück „Sierra Madre“ verabschiedet. Das nächste Musikantentreffen findet am Sonntag, 10. November, ab 16 Uhr statt. Eine Platzreservierung wird empfohlen. (AZ)