Wolfgang Krebs: Die Kunst, an der richtigen Stelle nicht zu lachen

Da sind ja genau die Richtigen beisammen: Maggus, der Erste aus dem Geschlecht der Hohensöder vom Nürnberger Tiergarten, der Opfelsaft-Hubsi, der Stotter-Edmund und der Grinse-Horst. Als Gäste schauen sich noch Märchenonkel Robert Habeck und Schorsch Scheberl, der Bürgermeister und Vorsitzende in allen Vereinen des fiktiven und genuschelten Ortes Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering, das Geplänkel an. Denn die Jungs wollen tatsächlich Bayern wieder in ein Königreich verwandeln. Könnte ein perfekter Abend für unverbesserliche Monarchisten oder sogar Reichsbürger werden. Aber der Kabarettist Wolfgang Krebs, der all diesen Figuren mit seinem aktuellen Programm „Bavaria First“ Gestalt und Stimme verleiht, kennt die Grenzen zum politischen Unwohlsein nur zu genau.

Wolfgang Krebs macht dem Publikum in Sinning ein Kompliment

Irgendwann, mitten während des ersten Auftritts seines Bavaria-Patriarchen Markus Söder in der Sinninger Schlosswirtschaft am Samstagabend, weicht er 59-Jährige plötzlich vom Text ab, lässt das Fränkeln sein und macht dem vollbesetzten Saal ein großes Kompliment. „In den allermeisten Fällen, in denen ich bisher ein Königreich Bayern und einen Markus-Tag gefordert habe, kamen aus dem Publikum ‚Jawoll‘- und ‚Weg mit der Demokratie‘-Rufe. Aber hier bei euch ist das anders, ihr habt an der Stelle kaum geklatscht! Das ist echt super, das gefällt mir!“

Immerhin sei er ja heute auch auf Einladung der Sinninger „Initiative gegen Rechts“ gekommen. Und genau das spüre man. Natürlich sei er ebenfalls gegen Links, überhaupt gegen alle radikalen Ausformungen von politischer Meinung. Aber Krebs, dieser Mann mit den hundert Gesichtern und Stimmen, outet sich in Sinning als ein leidenschaftlicher Befürworter der Demokratie, für die es sich zu kämpfen lohne.

Wolfgang Krebs erwies sich in Sinning auch als unterhaltsamer Markus Söder. Foto: Reinhard Köchl

Später dann, als die Söder-Krönungsmesse wieder abgeblasen ist, weil man den exaltierten Ministerpräsidenten mit dem Angebot, doch Bundespräsident zu werden, ködern und von seinen Umsturzplänen abbringen konnte, schiebt Krebs hinterher: „Wir müssen erneut lernen, die Ergebnisse von Wahlen zu akzeptieren, auch wenn sie uns nicht schmecken. Damit unsere Demokratie wieder leuchten kann! Sie ist wirklich das Beste, was wir haben!“ Die Reaktion der Sinninger: tosender Applaus. Ob der reale Stoiber oder der wahre Seehofer das genauso formuliert hätten?

Wolfgang Krebs erweist sich in Sinning als Verwandlungskünstler

Die persönliche Bitte des Wort- und Verwandlungskünstlers ist der Höhepunkt eines zweistündigen Parforceritts, in dessen Verlauf Krebs schneller die Outfits wechselt als andere ihre Meinung. Edmund Stoiber, der einst als Ministerpräsident mit 67 Prozent „das beste CSU-Ergebnis außerhalb von Diktaturen“ erreicht hat, arbeitet sich an der „sympathischen Frau Dr. Weidel“ ab, jener Dame, „die beim größten Steuerflüchtling von der Müller-Milch und der Gloria von Dumm und Dämlich aus- und eingeht“. Derweil beschwert sich Söder über Seehofer, „diesen Untoten aus der christlich-sozialen Ahnengruft“ und Erwin Huber, die sich tatsächlich getraut hatten, ihn wegen seiner Aversion gegen die Grünen zu kritisieren.

Hubert Aiwanger indes hat ein altes Trauma immer noch nicht abgelegt. Die Ampel habe verhindert, dass er triumphal nach Berlin ziehen konnte, weil sie die Bundestagswahl auf den Winter gelegt habe. „Da stellt keiner ein Bierzelt auf, in dem ich unschlagbar gewesen wärʼ. Das war ganz klar gegen mich!“ Dann eben jetzt ein Königreich Bayern mit ihm als Regenten und der Umbenennung der Donau in „Golf of Bavaria“!

Auch der Seehofer Horst findet das gut, denn schließlich liege der Freistaat allein mit seinem Bruttosozialprodukt auf Platz fünf in Europa. „Deshalb müssen wir nicht länger den Sugardaddy Deutschlands spielen!“ Bei Robert Habeck schrillen da die Alarmglocken: „Liebe Bayern, bitte bleibt in Deutschland! Wir brauchen euch, um unsere Rechnungen zu bezahlen!“ Eine Erkenntnis bringt der ehemalige Wirtschaftsminister noch mit in die Schlosswirtschaft: „Wenn Dummheit leuchten würde, hätten wir kein Energieproblem mehr!“

Derb und deftig berichtet schließlich die Fantasiefigur Schorsch Scheberl über den Konkurrenzkampf der katholischen und der evangelischen Kirche in seinem Ort, wo es Hostien mit Leberkas und Goaßn-Maß-Meditationen gibt, um sich gegenseitig die Gläubigen abzujagen.

Während der Umkleidepausen erklingen immer wieder Stimmen aus dem Off. Sogar der selige Franz-Josef Strauß grantelt dabei von Wolke sieben herunter. Eine hinreißende, atemlose Standup-Comedy, bei der das Pendel zwischen Tränenlachen und tiefschürfenden, manchmal etwas pathetischen, aber allemal wichtigen Denkanstößen ausschlägt. Wolfgang Krebs halt. Ein absolutes Unikat!