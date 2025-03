Mann flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Geisenfeld einen 22-jährigen Wolnzacher kontrollieren. Als dieser die Streife und das Anhaltesignal erblickte, flüchtete er mit seinem Auto durch das Gemeindegebiet von Wolnzach mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Flucht führte über den Goiglmühlweg bis zur Kreuzung zur Preysingstraße. Diese Kreuzung ist unübersichtlich und mit einem Stop-Schild versehen, teilt die Polizei mit. Über diese Kreuzung fuhr der Flüchtende ohne anzuhalten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel, der von einem 24-Jährigen aus Wolnzach gefahren wurde. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Unfallverursacher versuchte nach dem Unfall fußläufig zu flüchten. Ein Beamter der Streifenbesatzung spurtete hinterher und konnte ihn nach circa 100 Meter einholen und festnehmen. Währenddessen warf der Mann eine Druckverschlusstüte mit mehreren Gramm Marihuana in eine Grünfläche. Dies konnte durch den nacheilenden Streifenpartner erkannt werden und das Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Grund für die Flucht dürfte der vorhergehende Konsum eines „Joints“ gewesen sein. Bei dem Flüchtenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Gefährdungsdelikten eingeleitet. Im Zuge dieses Verfahrens wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. (AZ)