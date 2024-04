Unbekannte sprühen Hakenkreuz ans Rathaus

Unbekannte haben unter anderem ein Hakenkreuz auf verschiedene Objekte des Marktes Wolnzach gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es erneut zu politisch motivierten Sachbeschädigungen durch Schmierschriften in Wolnzach, dieses Mal im rückwärtigen Bereich des Rathauses. Bislang unbekannte Täter brachten mit silberner Sprühfarbe Schmierereien an einem Dienstfahrzeug des Marktes Wolnzach, an einem Schaukasten sowie an der Fassade des Rathauses an, darunter unter anderem ein Hakenkreuz. Der entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen, teilt die Polizei mit. Zudem wurden in der Nacht darauf mehrere Aufkleber in diesem Bereich angebracht, die teils einen linksextremistischen Bezug aufweisen. Ein Tatzusammenhang mit den in den letzten Monaten angebrachten Graffitis an einer Flutmauer an der Wolnzach sowie am Hopfenmuseum gilt als wahrscheinlich. Die Polizei Geisenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 in Verbindung zu setzen.