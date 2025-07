Zwei Männer klauen Schokolade im Wert von 650 Euro

Am Samstag kurz vor Ladenschluss - gegen 17.20 Uhr - stellte eine Angestellte eines Verbrauchermarktes in der Hopfenstraße in Wolnzach fest, dass das Regal, in dem die Lindt Schokolade aufbewahrt wurde, völlig leer war. Da der Verdacht eines Diebstahls nahe lag, wurde die Videoaufzeichnung überprüft, berichtet die Polizei. Hier konnten zwei Männer beobachtet werden, wie sie mit ihren gefüllten Einkaufskörben den Markt verließen. Der Wert der entwendeten Schokolade beläuft sich auf 647,52 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich an die Polizei Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 wenden. (AZ)

