Gelungenes Pfarrfest in Zell

Auch in diesem Jahr traf sich die Pfarrei St. Luzia Zell zum traditionellen Pfarrfest, um einige unterhaltsame Stunden in der Gemeinschaft zu verbringen. Das gesetzte Motto „Gemeinsam feiern“ ist dabei mit einem bunten Programmmix vollends aufgegangen. Stadtpfarrer Gerd Zühlke freute sich beim Familiengottesdienst über die zahlreichen Gläubigen von St. Luzia. Außerdem über die zahlreichen Gäste aus St. Ulrich Neuburg, mit der St. Luzia eine Pfarreigemeinschaft bildet. Musikalisch umrahmte der Zeller St. Luzia-Chor, unter der Leitung von Carmen Beck, den Gottesdienst. Anschließend „pilgerten“ die meisten Kirchgänger in das Pfarr- und Jugendheim. Der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung, der Frauenbund, die Mutter-Kind-Gruppen und weitere zahlreiche Helfer standen bereit, um den Besuchern einen tollen Sonntag zu bereiten. Das Programm neben Zelt und Biergarten stand ganz im Zeichen der Kinder. (hab)

