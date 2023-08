Margaretha Mödl aus Zell feierte ihren 90. Geburtstag

Kürzlich feierte Margaretha Mödl, die ehemalige Wirtin vom Gasthof Mödl in Zell, ihren 90. Geburtstag. Unter den Gratulanten war auch OB Bernhard Gmehling.

"Einmalig von Früh bis Nacht", so beschreibt Margaretha Mödl ihren diesjährigen Geburtstag. Sie ist kürzlich 90 Jahre alt geworden und verbrachte den Tag mit ihren Liebsten. Das sind für die Jubilarin vor allem ihre Familie und Freunde, und ihr Mittwochsstammtisch. Dieser besteht schon seit 44 Jahren. Mödl habe den ganzen Tag gefeiert, sie sagt, sie war die Erste in der Früh und die Letzte, die am Abend ins Bett gegangen ist. Was die Familie verlauten lässt, war sie mittendrin statt nur dabei, sogar getanzt hat die 90-Jährige. "Anders geht's nicht", gesteht sie lachend. Glücklich ist sie über den Tag, alle Wünsche wurden ihr erfüllt, von Essen über Kuchen zu Musik. Auch der Oberbürgermeister und der Pfarrer haben die Jubilarin beglückwünscht.

An Ihrem Geburtstag schwang Margaretha Mödl noch selbst das Tanzbein

Wenn Margaretha Mödl auf ihr bisheriges Leben zurückschaut, kann sie so einiges erzählen. "Mei, da würden wir ja morgen noch da sitzen", sagt sie dazu. Ihren Geburtsort beschreibt sie als Einöde, in die Schule musste sie als junges Mädchen laufen. Jeden Tag sechs Kilometer, von Kochheim nach Neuschwetzingen und wieder zurück. Ihre Ausbildung hat sie als Konditorin bei Schlegl absolviert. Die Jubilarin ist stolz darauf, Kuchen und Eis habe sie gemacht. An letzteres erinnert sie sich besonders gern zurück. Als Andenken dazu gab es dieses Jahr zum Geburtstag eine Torte, natürlich von Schlegl, mit einem alten Backofen als Dekoration obendrauf.

Ihren Ehemann habe sie beim Tanzen kennengelernt, das müsste in Grasheim gewesen sein, meint Mödl. Am 17. Juli 1956 folgte dann die Hochzeit. Ab da gehörte sie zum Zellerwirt und arbeitete auf dem Hof, in der Wirtschaft und in der Metzgerei. Es war schon immer viel Arbeit, gibt sie zu. Aber sie und ihr Ehemann haben immer alles geschafft, der Zusammenhalt habe da viel geholfen. 1979 folgte der Umzug in die neu gebaute Wirtschaft etwas außerhalb von Zell, und dort lebt sie bis heute. Wenn das Ehepaar Mödl einmal Zeit für Urlaub hatte, waren sie eigentlich immer in Südtirol, wo sie wanderten und anschließend in verschiedenen Wirtschaften einkehrten. Heute ist ihre Familie ihr ganzer Stolz, sie hat zwei Kinder, einen Sohn "Seppi" und die Tochter Elvira, insgesamt vier Enkel und auch schon drei Urenkel. Da ist oft viel los daheim, so mag die Wirtin das aber.

Die Jubilarin ist eingefleischter Fußball-Fan

Man merkt schnell, dass Mödl das Leben genießt, und zwar in vollen Zügen. Früher hat die Jubilarin gern im Garten gearbeitet. Sie schwärmt von ihren Beeten und Balkonkästen. Alles habe immer schön geblüht. Heute kann sie leider gesundheitlich nicht mehr "garteln". Ihren Mann hat Mödl damals beim Tanzen kennengelernt, das war auch ihr gemeinsames Hobby. So oft es ging waren sie unterwegs und haben getanzt. "Wir waren da, wo sich was gerührt hat", sagt sie über diese Zeit. Seit Langem ist sie eingefleischter Fußball-Fan - natürlich vom FC Zell/Bruck. Auch wenn sie inzwischen nicht mehr selbst am Platz stehen kann, um die Spieler anzufeuern, ist sie in Gedanken immer auf dem Feld dabei. Sonst schaut sie gern die Bundesliga im Fernsehen. Auch im Stadion in München ist sie schon gewesen, mehrfach sogar.

In den vergangenen 90 Jahren hat Mödl viel erlebt und gearbeitet. Die 100 wolle sie aber schon noch vollmachen, sagt sie lachend. Es sind ja "nur" noch zehn Jahre - ein Bruchteil ihres bisherigen Lebens.