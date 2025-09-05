Icon Menü
Zwei Diebe stehlen Lebensmittel im Wert von 26 Euro in Königsmoos

Königsmoos

Nahrungsmittel von Verkaufsstand in Königsmoos gestohlen – Polizei ertappt Diebe

Am Donnerstag stahlen zwei Polizeibekannte Täter Nahrungsmittel im Wert von 26 Euro aus einem Verkaufsstand in der Neuburger Straße in Königsmoos.
    Zwei Diebe stehlen Nahrungsmittel im Wert von 26 Euro
    Zwei Diebe stehlen Nahrungsmittel im Wert von 26 Euro Foto: Philip Dulian, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag sind in Königsmoos Nahrungsmittel von einem Verkaufsstand in der Neuburger Straße gestohlen worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg wurde die Ware um 13 Uhr entwendet.

    Die Täter sind bereits bei der Polizei bekannt. Sie stahlen Ware im Wert von 26 Euro.

    Wie die Polizei mitteilt, kommen die beiden Täter im Alter von 30 und 35 Jahren aus Königsmoos. Beide wurden schon einmal an der gleichen Stelle bei einem Diebstahl ertappt. Die beiden stahlen laut Polizei Nahrungsmittel im Wert von 26 Euro. (AZ)

