Nahrungsmittel von Verkaufsstand in Königsmoos gestohlen – Polizei ertappt Diebe

Wie die Polizei mitteilt, kommen die beiden Täter im Alter von 30 und 35 Jahren aus Königsmoos. Beide wurden schon einmal an der gleichen Stelle bei einem Diebstahl ertappt. Die beiden stahlen laut Polizei Nahrungsmittel im Wert von 26 Euro. (AZ)