Bergheim/Schrobenhausen Zwei Senioren am Sonntag mit dem Fahrrad gestürzt – 68-Jähriger und 80-Jähriger leicht verletzt

Zwei Radfahrer stürzen am Sonntag in Bergheim und Sandizell. Beide ziehen sich Verletzungen zu und werden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.