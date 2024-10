Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei: Zweiter Hotelräuber gefasst

Rund ein Jahr nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Hotelangestellte in Ingolstadt konnte die Kriminalpolizei einen weiteren Erfolg in den Ermittlungen verzeichnen. Der Vorfall ereignete sich im Sommer 2023: Am Abend des 27. Juli überfielen zwei maskierte Männer den Rezeptionsbereich eines Hotels nahe der Saturn-Arena. Mit Sturmhauben maskiert und bewaffnet mit einem Messer forderten sie von der Hotelangestellten die Herausgabe von Bargeld. Laut Polizei wurde die damals 26-jährige Frau dabei massiv bedrängt und in ein Büro gezwungen, um den Tresor zu öffnen. Die Täter konnten schließlich mit einer Bargeldsumme in vierstelliger Höhe zu Fuß flüchten. Die Frau wurde leicht verletzt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung blieben die Täter zunächst unerkannt und konnten untertauchen. Durch die Ermittlungsarbeit der Spurensicherungsbeamten und umfangreiche Datenabgleiche konnten die Verdächtigen nun beide identifiziert werden.

Ingolstadt: Festnahme im brutalen Raubfall

Bereits am 16. August letzten Jahres verhafteten die Ermittler einen der beiden Verdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der damals 19-jährige Afghane dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Inzwischen wurde der junge Mann zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der zweite Tatverdächtige hatte sich derweil ins Ausland abgesetzt, konnte jedoch nun in Spanien aufgespürt werden. Der 21-jährige pakistanische Staatsangehörige wurde am 26. September in Barcelona festgenommen und anschließend nach Deutschland ausgeliefert. Auch er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Fall sind damit weitgehend abgeschlossen. (AZ)