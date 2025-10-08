41-Jährige kracht in Verkehrszeichen und fährt weiter

Eine 41-jährige Ingolstädterin ist am Dienstag mit ihrem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen gekracht und danach einfach weiter gefahren. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war die Frau gegen 10.45 Uhr auf der Staatsstraße von Neuburg in Richtung Bergheim unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Unterstall kam die 41-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Trotz 25.000 Euro Schaden fährt die 41-Jährige nach dem Unfall weiter

Trotz des angerichteten Sachschadens und des Schadens an ihrem Pkw setzte die Frau ihre Fahrt in Richtung Ingolstadt fort. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw in Ingolstadt angetroffen werden. Wie sich herausstellte, war die Frau aufgrund Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen. Am Verkehrszeichen und dem Pkw der Frau entstand Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. (AZ)