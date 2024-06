Spaniens Jungstar Yamal "beeindruckt jeden"

Lamine Yamal bestätigt seinen Ruf als spanisches Top-Talent beim EM-Start eindrucksvoll. Trainer de la Fuente sagt dem Jungstar eine prächtige Fußball-Zukunft voraus.

Spaniens Fußball-Teenie Lamine Yamal hat in seinem ersten EM-Spiel überhaupt gleich doppelt für Aufsehen gesorgt. Mit 16 Jahren und 338 Tagen schnappte sich der Angreifer nicht nur den Rekord des jüngsten EM-Teilnehmers, der Jungspund überzeugte beim 3:0 im Gruppenspiel gegen Kroatien auch auf ganzer Linie.

"Yamal beeindruckt jeden. Er muss sich noch weiter verbessern, jeden Tag. Mit der Zeit wird er ein wundervoller Fußballer werden", lobte Trainer Luis de la Fuente.

Mit einer präzisen Flanke auf Dani Carvajal hatte Yamal am Samstag im Berliner Olympiastadion das 3:0 sehenswert vorbereitet. Viele Dribblings und torgefährliche Szenen sind ebenfalls Zeugnis seines starken Auftritts. "Wir müssen jetzt aber nicht so viel über einen Spieler sprechen", befand de la Fuente und versuchte so, die Euphorie um den Teenager zumindest etwas zu bremsen.

Yamal hatte bereits mit 15 Jahren für den FC Barcelona in der ersten spanischen Liga debütiert und war im vergangenen Jahr beim 7:1 gegen Georgien mit 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Debütanten und Torschützen in der spanischen Nationalmannschaft aufgestiegen. "Er ist ein Junge mit unglaublichem Talent. Es ist fast wie ein Geschenk Gottes, nur wenige Spieler haben seine Qualität", hatte de la Fuente bereits am Freitag über die spanische Fußballhoffnung geschwärmt.

