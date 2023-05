Der "Tatort" gewinnt das Quoten-Rennen

Den Abend verbrachten viele Menschen vor dem Fernseher. Besonders häufig schalteten sie dabei den Krimi in der ARD ein, aber auch Entertainment war gefragt.

Ein neuer "Tatort"-Krimi aus Zürich hat gestern die meisten Fernsehzuschauer angelockt. Im Schnitt 5,92 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr die Folge "Seilschaft" mit den Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ein. Das entsprach einem Marktanteil von 24,0 Prozent. Im ZDF lief das Melodrama "Ein Sommer auf Kreta" vor 4,40 Millionen Zuschauern (17,8).

RTL hatte eine weitere Folge der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk im Programm: 1,63 Millionen interessierten sich dafür (9,0 Prozent). Für den Fantasyfilm "Jumanji: The Next Level" entschieden sich auf Sat.1 1,58 Millionen (6,6 Prozent).

Dahinter lag Vox mit der Kochduell-Show "Grill den Henssler", die 1,03 Millionen Menschen einschalteten (4,8 Prozent). Auf RTLzwei lief der Film "Men in Black 2" vor 870.000 Zuschauern (3,5 Prozent), auf ProSieben die Show "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" vor 520.000 (2,2 Prozent).

