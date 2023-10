Vorzeitig in Ruhestand?

vor 20 Min.

Mit Sonderzahlungen Rentenabschläge ausgleichen

Wer die vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen will, kann Abschläge durch Sonderzahlungen ganz oder teilweise ausgleichen.

Wer früher als regulär in Rente gehen will, muss Abschläge in Kauf nehmen. Die kann man jedoch ausgleichen. Wer ohnehin darüber nachdenkt, sollte den Antrag am besten noch in diesem Jahr stellen.