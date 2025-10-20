100 Jahre Hildegard Knef: „Ihre Themen sind ein Sinnbild für heute“

Wenn Hildegard Knef in den 1950er- und 60er Jahren sang, waren es nicht nur einfach Lieder - man konnte ihr bewegtes Leben in den Texten förmlich spüren. Der erste deutsche Weltstar der Nachkriegszeit hatte jedoch nicht nur Erfolge als Sängerin; sie war auch eine international bekannte Schauspielerin und Autorin. Bis heute bleibt die „letzte deutsche Diva“ ein Vorbild für Entschlossenheit, Selbstbestimmung und weibliche Stärke.

Mit ihren Liedern voller Ironie, Verletzlichkeit und eigensinnigem Optimismus wurde sie zu einer allseits gefeierten Chansonsängerin. Knefs unvergessliche Gesangsstücke, darunter „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“, „Ich brauch’ Tapetenwechsel“ und „Von nun an ging’s bergab“, sind dabei zu echten Klassikern geworden.

Doch wie hört man Hildegard Knef heute? Wie schwer ist es, ihre Stücke zu singen und was macht ihren Zauber aus? Wir haben bei Musikerinnen aus Nördlingen nachgefragt.

Mitsingen leicht, interpretieren schwer

Die Sopranistin Rita Ortler beschreibt Hildegard Knef als außergewöhnliche Künstlerin und Musikerin, deren Lieder man sofort gerne mitsingen möchte, wenn man sie hört. „Aber wer versucht sie wirklich zu interpretieren, merkt schnell, wie schwierig das ist“, so die Gesangslehrerin. Die, mitunter durch ihren Lebenswandel bedingte, besondere Stimmfarbe, sei nämlich fast unmöglich zu imitiieren. Daher solle man einen eigenen Zugang zu Knefs Liedern finden.

Der bleibende Zauber der deutschen Ikone liegt für Ortler vor allem darin, dass Knefs Lieder zeitlos sind. „Ihre Themen sind ein Sinnbild für heute“, sagt sie. Besonders das Stück „Für mich soll´s rote Rosen regnen“ sieht die Sopranistin als hochaktuell an. Der universelle Wunsch nach Anerkennung und einem selbstbestimmten Leben sind eben nach wie vor zentrale Themen, die die Menschen bewegen.

Zeitlose Texte und eine einzigartige Stimme

Auch Clarissa Bühler schwärmt von der Wirkung der berühmten Chansonsängerin: „Ich bin ein Fan von Hildegard Knef und interpretiere ihre Lieder sehr gerne. Wenn ich an sie denke fällt mir sofort ‚Für mich soll´s rote Rosen regnen‘ ein.“ Diesen, sowie weitere Knef-Songs, singt sie oft bei ihrer Arbeit als Clown in Seniorenheimen. Die Bewohner reagieren darauf immer begeistert und stimmen mit ein, schließlich kennen viele diese Lieder noch aus ihren eigenen Jugendjahren.

Die Sängerin aus der Region erinnert sich auch an ihre eigene Begegnung mit Knefs Musik auf der Bühne: „Ich habe mal ein Silvesterprogramm im Theater Neu-Ulm gespielt, in dem ich auch Knef-Songs interpretierte.“ Viele der Zuschauer seien immernoch stolz darauf, solch eine lokale Berühmtheit ihr Eigen nennen zu können.